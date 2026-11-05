Решетников попросил Путина продлить программу казначейских кредитов для регионов
Министр экономического развития России Максим Решетников предложил президенту Владимиру Путину продлить механизм казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Об этом он заявил на совещании главы государства с членами правительства.
По словам министра, механизм востребован регионами. Сумма заявок, поступивших в рамках двух этапов конкурсного отбора, в 2,5 раза превысила установленный бюджетный лимит.
«Механизм помогает не только привлекать инвестиции, но и повышать эффективность господдержки и отдачу от вложений», – отметил Решетников (цитата по ТАСС). С учетом этих факторов он попросил президента рассмотреть возможность продления программы.
22 октября Решетников сообщил о поддержке инфраструктурных проектов особых экономических зон. По его словам, в 2025 г. было одобрено 20 проектов с использованием КИК на 77 млрд руб., половина из которых связана с ОЭЗ.
30 сентября вице-премьер Александр Новак поручил подготовить план сбалансированного развития регионов. Среди предложенных мер – развитие механизма казначейских инфраструктурных кредитов и мониторинг долговой нагрузки субъектов РФ.