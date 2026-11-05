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Главная / Экономика /

Решетников попросил Путина продлить программу казначейских кредитов для регионов

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил президенту Владимиру Путину продлить механизм казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Об этом он заявил на совещании главы государства с членами правительства.

По словам министра, механизм востребован регионами. Сумма заявок, поступивших в рамках двух этапов конкурсного отбора, в 2,5 раза превысила установленный бюджетный лимит.

«Механизм помогает не только привлекать инвестиции, но и повышать эффективность господдержки и отдачу от вложений», – отметил Решетников (цитата по ТАСС). С учетом этих факторов он попросил президента рассмотреть возможность продления программы.

22 октября Решетников сообщил о поддержке инфраструктурных проектов особых экономических зон. По его словам, в 2025 г. было одобрено 20 проектов с использованием КИК на 77 млрд руб., половина из которых связана с ОЭЗ.

30 сентября вице-премьер Александр Новак поручил подготовить план сбалансированного развития регионов. Среди предложенных мер – развитие механизма казначейских инфраструктурных кредитов и мониторинг долговой нагрузки субъектов РФ.

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