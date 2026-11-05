Захарова обвинила Запад в финансировании тайных пыточных на Украине

«Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, на что тратятся миллиарды западных спонсоров Украины: на подобные пыточные, где без вести пропадают люди, на устрашение людей, на карательные меры», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).