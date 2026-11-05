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Захарова обвинила Запад в финансировании тайных пыточных на Украине

Антон Потоков
Владимир Астапкович / РИА Новости
Владимир Астапкович / РИА Новости

Обнаружение тайных пыточных на Украине продемонстрировало, на что расходуются средства, выделяемые Киеву западными странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, на что тратятся миллиарды западных спонсоров Украины: на подобные пыточные, где без вести пропадают люди, на устрашение людей, на карательные меры», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, западные страны игнорируют последствия происходящего на Украине, в том числе для будущих поколений. «Им вообще наплевать на все, включая будущие поколения», – добавила представитель МИД РФ.

Украинские СМИ сообщали о том, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Также сообщалось о возможном применении к ним насилия.

3 ноября глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что генпрокуратура страны проводит расследование в связи с событиями в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области.

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