Захарова обвинила Запад в финансировании тайных пыточных на Украине
Обнаружение тайных пыточных на Украине продемонстрировало, на что расходуются средства, выделяемые Киеву западными странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, на что тратятся миллиарды западных спонсоров Украины: на подобные пыточные, где без вести пропадают люди, на устрашение людей, на карательные меры», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, западные страны игнорируют последствия происходящего на Украине, в том числе для будущих поколений. «Им вообще наплевать на все, включая будущие поколения», – добавила представитель МИД РФ.
Украинские СМИ сообщали о том, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Также сообщалось о возможном применении к ним насилия.
3 ноября глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что генпрокуратура страны проводит расследование в связи с событиями в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области.