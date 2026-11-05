Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов российских спортсменов

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не торопиться с возвращением России в мировой спорт из-за «скотского» отношения западных стран. По его мнению, следует дождаться момента, когда государства Запада сами начнут просить о допуске российских спортсменов. Медведев выразил уверенность, что такой момент наступит в ближайшее время. Он напомнил, что Россия является крупной спортивной державой, а международные федерации и организаторы соревнований испытывают финансовые трудности.