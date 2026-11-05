Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов российских спортсменов
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) продолжить работу по защите прав и интересов отечественных спортсменов. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, которое проходит в формате видеоконференции.
Глава государства отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации принимают решения, направленные на соблюдение Олимпийской хартии и возвращение российских атлетов к соревнованиям.
В ходе совещания Путин также заявил, что ряд государств по-прежнему не соблюдает принятые в сфере спорта обязательства и сохраняет неправовые ограничения в отношении российских спортсменов.
До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не торопиться с возвращением России в мировой спорт из-за «скотского» отношения западных стран. По его мнению, следует дождаться момента, когда государства Запада сами начнут просить о допуске российских спортсменов. Медведев выразил уверенность, что такой момент наступит в ближайшее время. Он напомнил, что Россия является крупной спортивной державой, а международные федерации и организаторы соревнований испытывают финансовые трудности.
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в соревнованиях. 3 ноября сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF).
На следующий день стало известно, что IIHF сохраняет несогласие с решением CAS о допуске сборных России к международным соревнованиям. МИД РФ назвал отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях грубым нарушением Олимпийской хартии.