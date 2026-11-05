Ученые создали образец медизделия для реабилитации пациентов с депрессией
Российские ученые создали и успешно протестировали экспериментальный образец медицинского изделия i-Pavlovian Cognitive, предназначенного для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Разработку создали специалисты Института физиологии имени Павлова Российской академии наук (РАН). Завершить проект планируется в 2028 г. После завершения разработки предполагается зарегистрировать медицинское изделие и вывести его на рынок.
Технология направлена на восстановление когнитивных функций пациентов. Ее принцип основан на вовлечении человека в целенаправленную деятельность в виртуальной среде.
5 ноября также стало известно, что российские ученые разработали препарат для лечения онкологических заболеваний на основе доксорубицина. Новая разработка должна повысить точность доставки действующего вещества к опухоли и снизить его негативное воздействие на сердце.