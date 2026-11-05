Ямпольская: пицце не место в школьных столовых

«Я думаю, что пицца точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок где-то ею лакомится с разрешения родителей или что-то отмечает, и совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – сказала Ямпольская.