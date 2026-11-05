Ямпольская: пицце не место в школьных столовых
Пицца не должна присутствовать в меню школьных столовых и буфетов, поскольку такая еда не приносит пользы детям. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская.
«Я думаю, что пицца точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок где-то ею лакомится с разрешения родителей или что-то отмечает, и совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – сказала Ямпольская.
Ямпольская подчеркнула, что не считает прямые запреты эффективным способом решения подобных вопросов. Однако государственные школы и детские сады, по ее мнению, должны придерживаться государственной политики, в том числе направленной на возвращение отечественных традиций.
В этой связи она предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни в школьном питании. При этом Ямпольская отметила, что традиционные блюда также должны соответствовать требованиям здорового питания. «И кулебяка должна быть полезной. Обязательно. Потому что и кулебяка может быть не очень полезна», – пояснила она.
Советник президента добавила, что Россия обладает богатым кулинарным наследием, с которым необходимо знакомить детей. По ее словам, не во всех семьях родители имеют возможность готовить традиционные блюда, поэтому школы могли бы взять на себя часть этой задачи.
В июне 2025 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности организации школьного питания и проблемах с обеспечением пищеблоков квалифицированным персоналом. В Госдуме она поддержала предложение о разработке типового контракта на организацию детского питания. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда сообщил, что за десять лет заболеваемость ожирением среди детей выросла в 1,6 раза.