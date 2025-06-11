Володин призвал правительство самокритично подойти к охране здоровья детей

В ответ на выступление Дегтярева Володин попросил «не приписывать дегтярное мыло всем», поскольку оно используется для борьбы «с живностью». «Не знаю, пользовались вы этим мылом или нет, но есть одна его особенность – оно очень дурно пахнет. Это к тому, что рекламировать что-то можно, но только если сам пользуешься и надо понимать для чего», – сказал он.