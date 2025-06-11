Володин призвал правительство самокритично подойти к охране здоровья детей

Володин призвал правительство самокритично подойти к охране здоровья детейДепутаты, представители правительства и министерств обсудили на тематическом правчасе детский спорт и оздоровительные лагеря
Правительству нужно постараться более самокритично подходить к теме охраны здоровья детей, включая занятие спортом, нагрузку в школах и организацию отдыха. Об этом 11 июня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время правительственного часа по развитию массового детско-юношеского спорта и летней оздоровительной кампании в лагерях.
По словам Володина, для решения существующих проблем важно, чтобы отраслевые министерства признавали их. «Тот, кто говорит «все хорошо», а на деле иначе – вы только еще больше обостряете ситуацию», – сказал председатель нижней палаты парламента.
Общая позиция депутатов
Правительственный час начался с выступления председателя думского комитета по контролю Олега Морозова («Единая Россия»). Он отметил, что от состояния здоровья сегодняшних школьников напрямую зависит завтрашний день России. В этом вопросе, по его словам, есть противоречия: с одной стороны, прилагаются усилия для развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры, а с другой – «эта махина» не дает качественного улучшения здоровья. У детей все равно возникают заболевания, связанные с современным образом жизни, например, патологии опорно-двигательной системы.
Помимо этого, как показал анализ Счетной палаты, большинство объектов капитального строительства из сферы оздоровления (почти 60%) созданы в развитых регионах с уровнем обеспеченности выше среднероссийского, сказал парламентарий. «Очевидно, что это приводит к усилению территориальной дифференциации», – отметил Морозов.
Нехватка времени, высокая учебная нагрузка, неудобное расписание также являются барьером для занятий физкультурой и спортом среди школьников, продолжил он. При этом, как отметил депутат, данные о вовлеченности детей в спорт сильно разнятся: если Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает лишь о 45% занимающихся, то Министерство спорта приводит цифру в почти 80%.
Другой представитель нижней палаты – председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) – подняла проблему доступности детского отдыха. По ее словам, цены на авиабилеты «заоблачные», а льготные железнодорожные билеты успевают купить не все желающие. «Владимирская область – 123 000 руб. цена на путевку. Неподъемная цена, особенно если это многодетная семья!», – возмутилась она. Охват детей оздоровительным отдыхом не увеличивается: по данным Останиной, в Калужской, Воронежской и Брянской областях он составил 30-33%, в Карелии и Адыгеи – 13-14%, а в Дагестане и Кабардино-Балкарии – 6-9%.
Министерства за здоровье детей
Сейчас более 90% школ оснащены спортивным инвентарем, а в 5000 учебных заведениях отремонтированы спортзалы при поддержке «Единой России», рассказал первый замминистра просвещения Александр Бугаев. По его словам, в рамках капитального ремонта также удалось обновить более 1500 спортзалов, в этом году планируют отремонтировать еще 900 спортивных объектов.
Что касается детского отдыха, то в 2025 г. будут работать около 40 000 лагерей и оздоровительных центров. Более 2,7 млн детей смогут отдохнуть в загородных лагерях, около 2,2 млн получат бесплатные путевки. Еще 14 млн детей примут участие в турпоходах, культурных и спортивных мероприятиях, добавил Бугаев.
Параллельно с организацией детского отдыха ведется работа по укреплению здоровья школьников. Минздрав, в свою очередь, переработал ключевые нормативные акты, включая порядок прохождения медосмотров несовершеннолетними, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, новые положения предусматривают расширенный объем исследований, что поможет раньше выявлять и предотвращать развитие заболеваний.
Эти изменения в системе медосмотров особенно актуальны на фоне роста детской заболеваемости. Как отметил Мурашко, за последнее десятилетие общий уровень болезней среди детей вырос на 2,6%. При этом структура заболеваемости школьников остается прежней: на первом месте – болезни органов дыхания, затем нарушения костно-мышечной системы, проблемы со зрением и пищеварением. Тревогу также вызывает рост в 1,6 раза заболеваемости детей ожирением, который, наряду с питанием, связан с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом, заключил министр.
Роспотребнадзор, в свою очередь, придает большое значение организации питания обучающихся, заявила глава ведомства Анна Попова. Вместе с этим он обеспокоен отсутствием достаточного количества персонала на пищеблоках и требований к его образованию, а также допуском людей к работе без медосмотров. Попова поддержала идею депутатов о необходимости типового контракта на организацию питания для детей. «Большую часть дня дети проводят в школе в условиях, в которых проходят обучение и воспитание, имеют первостепенное значение формирование их здоровья», – отметила она.
«Скользкий» вопрос финансирования
Сейчас одно ученическое место в сельской школе обходится государству в 4 млн руб., а в новом лагере – от 5 до 7 млн руб., заявил Володин. Школа на 250 мест обходится в 1 млрд руб. По его словам, некоторые требования к учреждениям делают их содержание значительно дороже – например, жидкое мыло в лагерях и школах вместо кускового.
«Зачем отменили мыло? Почему мыло помешало, и жидкое мыло обязательно должно использоваться в детских лагерях и школах?», – обратился он к главе Роспотребнадзора. Володин также настоял на проведении антикоррупционной экспертизы, чтобы выяснить, «кто лоббирует жидкое мыло». Впрочем, Попова ответила ему, что такого требования к мылу нет. Депутаты после этого поддержали возвращение в школы кускового мыла.
«Из кускового мыла рекомендую дегтярное, очень полезное», – начал свое выступление министр спорта Михаил Дегтярев. После этого он рассказал, что сейчас в школах функционируют более 38 000 спортивных клубов. В 2024 г. Минспорт вместе с всероссийскими спортивными федерациями провел для школьников почти 700 мероприятий – на четверть больше, чем за предшествующий год.
Дегтярев напомнил, что по поручению президента Владимира Путина регионы должны направлять на спорт не меньше 2% бюджета. Сейчас этого уровня достигли только 59 регионов. Среди лидеров – Воронежская область (6,8% бюджета) и Алтай (5,7%). Также министр сообщил, что в систему подготовки спортивного резерва входят 4500 организаций, в которых работают 88 000 тренеров и более 2 млн детей.
В ответ на выступление Дегтярева Володин попросил «не приписывать дегтярное мыло всем», поскольку оно используется для борьбы «с живностью». «Не знаю, пользовались вы этим мылом или нет, но есть одна его особенность – оно очень дурно пахнет. Это к тому, что рекламировать что-то можно, но только если сам пользуешься и надо понимать для чего», – сказал он.
Глава думского комитета по физкультуре и спорту Олег Матыцин («Единая Россия») предложил ввести распределение выпускников профильных вузов в спортивные организации, а также вернуть практику прохождения стажировок в таких учреждениях. Он также подчеркнул обратил внимание на необходимость рассмотреть вопрос капитального ремонта школьной спортивной инфраструктуры и открытия площадок.
Сейчас консолидированный бюджет системы детского и юношеского спорта составляет 311 млрд руб. Из них 5,7 млрд – федеральные средства, 151 млрд – региональные бюджеты, 120 млрд – средства муниципалитетов, еще 33 млрд поступают из внебюджетных источников, обратил внимание Матыцин.
Планы правительства
В этом году в общей сложности в лагерях отдохнут более 6 млн детей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в завершении прачаса. Сейчас у каждого региона есть свой реестр лагерей, но единая система нужна и на федеральном уровне. Ее проработкой он поручил занятьсся
Минпросвещения и Минцифры. Чернышенко также отметил, что в России выявлено почти 700 нефункционирующих лагерей. Возвращаясь к школьникам, Чернышенко предложил создать для них единый распорядок дня с учетом всех видов учебной и внеурочной нагрузки. В дополнение к этому правительство намерено постепенно расширять возраст, при котором детям предоставляется бесплатное горячее питание.