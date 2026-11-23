По его словам, Кишинев официально уведомил организацию о намерении выйти из нее нотой МИД, поэтому пересмотра решения ожидать не приходится. При этом Молдавия заинтересована в сохранении участия в ряде соглашений, связанных с экономикой и торговлей. Лукашевич отметил, что выход из СНГ может повлиять на благосостояние граждан, однако этот вопрос, по его оценке, не получил достаточного общественного обсуждения.