Постпред РФ: решение о выходе Молдавии из СНГ приняли без референдума
Решение Молдавии о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) было принято политическими элитами без учета мнения населения, хотя такой вопрос следовало вынести на референдум. Об этом заявил постпред России при СНГ Александр Лукашевич, передает ТАСС.
По его словам, Кишинев официально уведомил организацию о намерении выйти из нее нотой МИД, поэтому пересмотра решения ожидать не приходится. При этом Молдавия заинтересована в сохранении участия в ряде соглашений, связанных с экономикой и торговлей. Лукашевич отметил, что выход из СНГ может повлиять на благосостояние граждан, однако этот вопрос, по его оценке, не получил достаточного общественного обсуждения.
Отдельно постпред указал на неопределенность дальнейшего действия в отношении Молдавии отдельных договоров, в частности соглашения о зоне свободной торговли. По его мнению, участие в таких механизмах может быть связано с членством в СНГ и сопутствующими протоколами.
19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о глубоком кризисе отношений России и Молдавии на фоне антироссийского курса Кишинева. По ее словам, такой курс не отвечает интересам Молдавии и ее жителей. Захарова отметила, что многие граждане Молдавии с теплотой относятся к России и не считают ее угрозой.
18 ноября МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России в Кишиеве Олегу Озерову после инцидента с беспилотниками. В ведомстве сообщили, что 17 ноября семь беспилотников пересекли воздушное пространство Молдавии, шесть из которых упали на территории страны. БПЛА также зафиксированы над воздушным пространством столицы республики – Кишиневом. Озеров, в свою очередь, отверг обвинения. Он отметил, что у молдавской стороны нет доказательств причастности России к данным инцидентам на территории страны.
10 ноября посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ. Ему выразили решительный протест в связи с объявлением сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Россия объявила сотрудника посольства Молдавии в России нежелательным лицом, руководствуясь принципом взаимности.