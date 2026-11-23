Силы ПВО сбили 192 украинских беспилотника над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника над 17 регионами России. Воздушные цели были поражены с 20:00 мск 22 ноября по 8:00 23 ноября, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные сбили БПЛА над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.
С вечера 22 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Пензы, Саратова («Гагарин»), Волгограда, Саранска, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Чебоксар, Казани, Ижевска, Нижнекамска («Бегишево»), Кирова («Победилово»), Уфы, Перми («Большое Савино»), Екатеринбурга («Кольцово»), Иванова («Южный»).
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом ликвидировали более 80 украинских беспилотников.
По информации Минобороны, с 08:00 до 20:00 мск 22 ноября силы ПВО сбили 38 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.