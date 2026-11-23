Система, которая вышла из строя, рассчитывает общий вес самолета, в том числе топливо, пассажиров и их багаж. Она также позволяет определить центр тяжести воздушного судна – данные, необходимые для безопасного полета. Пока автоматика не работала, сотрудники Delta вручную рассчитывали весовые и балансировочные показатели для вылетающих рейсов.