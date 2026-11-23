Почти 8000 рейсов были задержаны в США
Более 7800 авиарейсов были задержаны в США в результате сбоя в работе автоматизированной системы Delta Air Lines. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.
«Общее количество задержек внутри Соединенных Штатов, при въезде или выезде из них на сегодняшний день: 7822», – указано на сайте.
22 ноября AOL писал, что сбой в работе Delta Air Lines, рассчитывающей вес и балансировку самолетов, вызвал массовые задержки рейсов в США. В частности, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) остановило вылеты рейсов, следующих в международный аэропорт «Хартсфилд-Джексон» в Атланте.
Система, которая вышла из строя, рассчитывает общий вес самолета, в том числе топливо, пассажиров и их багаж. Она также позволяет определить центр тяжести воздушного судна – данные, необходимые для безопасного полета. Пока автоматика не работала, сотрудники Delta вручную рассчитывали весовые и балансировочные показатели для вылетающих рейсов.