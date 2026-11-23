Стоимость российской нефти ESPO резко выросла в октябреСпрос обеспечил Китай из-за нехватки объемов с Ближнего Востока
Средняя экспортная цена на российскую нефть сорта ESPO (ВСТО, от трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан) в октябре 2026 г. увеличилась на 22% к уровню сентября и в 1,8 раза к уровню октября прошлого года и достигла $110,6/барр. на базисе FOB Козьмино (Приморский край). Это следует из обзора консалтинговой компании NEFT Research.
Показатель октября стал максимальным месячным значением за всю историю наблюдений компании (с января 2024 г.). По оценке аналитиков Центра ценовых индексов, это максимальное значение более чем за 10 лет. Для сравнения: в марте, на фоне начала военного конфликта Ближнем Востоке, нефть этого сорта стоила $84,2/барр. В последние две недели октября стоимость нефти ESPO, по данным NEFT Research, составляла примерно $117/барр.