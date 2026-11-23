Показатель октября стал максимальным месячным значением за всю историю наблюдений компании (с января 2024 г.). По оценке аналитиков Центра ценовых индексов, это максимальное значение более чем за 10 лет. Для сравнения: в марте, на фоне начала военного конфликта Ближнем Востоке, нефть этого сорта стоила $84,2/барр. В последние две недели октября стоимость нефти ESPO, по данным NEFT Research, составляла примерно $117/барр.