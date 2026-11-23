Правительство закрепило за МВД полномочия по государственной регистрации владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Стельмах на круглом столе «На самокатах – по правилам». Мероприятие проходило в рамках «Транспортной недели – 2026». «Ведомости» направили запрос в правительство РФ.