Электросамокаты по новым ПДД обяжут регистрировать на «Госуслугах»Эта мера призвана помочь устанавливать виновника аварии с их участием
Правительство закрепило за МВД полномочия по государственной регистрации владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Стельмах на круглом столе «На самокатах – по правилам». Мероприятие проходило в рамках «Транспортной недели – 2026». «Ведомости» направили запрос в правительство РФ.
Стельмах считает, что отправной точкой, после которой заработает механизм, будет принятие проекта Минтранса России о правилах регулирования и движения СИМов. После его издания МВД в течение шести месяцев внесет акты в правительство, сказал Стельмах.
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