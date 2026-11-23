«Для нас важно изучать успешный опыт коллег. Сегодня регионы России все больше открывают друг друга, и это создает новые возможности для экономики, туризма и укрепления межрегиональных связей», – отметил глава Калмыкии. Шапша в своем Telegram-канале написал, что со стороны республики есть «большой интерес» к калужскому опыту создания индустриальных парков и особых экономических зон. «Готовы делиться практиками в этой сфере. А также в развитии наукоемких предприятий, фармацевтики, автомобилестроения. И перенимать опыт коллег. В Калмыкии исторически сильный аграрный сектор. Есть инициативы, о которых знает вся страна, – шахматы в школе», – уточнил Шапша. Еще одной точкой взаимодействия двух субъектов он назвал туризм.