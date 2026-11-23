Зачем губернаторы стали ездить по странеПрактика горизонтальной коммуникации между ними была популярна 30 лет назад
Осенью ряд губернаторов совершили серию рабочих поездок, но не в Москву, которую они регулярно посещают, а в другие регионы, где встретились с коллегами для обмена опытом. Глава Калмыкии Бату Хасиков 20 ноября прибыл в Калугу, где провел переговоры с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Хасиков написал в своем Telegram-канале, что обсудил с коллегой перспективы сотрудничества: это обмен опытом в промышленности, привлечении инвестиций, развитии особой экономической зоны, агропромышленного комплекса и создании благоприятных условий для бизнеса.
«Для нас важно изучать успешный опыт коллег. Сегодня регионы России все больше открывают друг друга, и это создает новые возможности для экономики, туризма и укрепления межрегиональных связей», – отметил глава Калмыкии. Шапша в своем Telegram-канале написал, что со стороны республики есть «большой интерес» к калужскому опыту создания индустриальных парков и особых экономических зон. «Готовы делиться практиками в этой сфере. А также в развитии наукоемких предприятий, фармацевтики, автомобилестроения. И перенимать опыт коллег. В Калмыкии исторически сильный аграрный сектор. Есть инициативы, о которых знает вся страна, – шахматы в школе», – уточнил Шапша. Еще одной точкой взаимодействия двух субъектов он назвал туризм.