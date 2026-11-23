«Общение с судом должно стать доступным и комфортным»Глава Верховного суда России рассказал о планах создания единой цифровой среды правосудия в СНГ
Одно из ключевых направлений совместной работы России и Казахстана в юридической сфере – устранение правовых барьеров, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели двух стран, считает председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Развитие собственных судебных механизмов, уверен он, приобретает особое значение на фоне снижения доверия бизнеса к западным арбитражам. После визита в Астану Краснов ответил на вопросы «Ведомостей» о перспективах интеграции судебных систем стран СНГ, сближении правоприменительной практики и использовании искусственного интеллекта в правосудии.
– Россию и Казахстан связывают общая история, самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница, единое таможенное пространство, активный товарооборот, реализуется немало совместных масштабных проектов в энергетике, промышленности, логистике и цифровой сфере. Для обычных людей близость двух стран выражается в свободном безвизовом передвижении, межнациональных браках, взаимном признании документов об образовании и упрощенных правилах трудоустройства.
Все это неизбежно порождает ситуации, требующие судебной защиты, которая в равной степени должна быть обеспечена по обе стороны границы.
Например, для граждан это возможность восстановить нарушенное трудовое право, взыскать алименты, получить наследство. Для компаний – обеспечить предсказуемое разрешение споров, связанных с инвестициями, применением таможенного законодательства, исполнением трансграничных экономических договоров.
– В апреле нами подписано первое в истории двустороннее Соглашение о сотрудничестве, а в его развитие на прошлой неделе утверждена программа проведения конкретных мероприятий.
Игорь Краснов
Оба документа нацелены на повышение интенсивности обмена передовыми судебными практиками, аналитикой и научными материалами, наработками в сфере цифровизации судопроизводства. Ведется работа по сближению подходов к оказанию взаимной правовой помощи. Среди первоочередных задач – разработка общих требований к признанию электронных доказательств, сокращение сроков исполнения судебных поручений.
Важное направление взаимодействия – научно-образовательный трек. Одним из результатов переговоров стало присоединение Казахстана к работе базовой организации государств – участников СНГ в сфере подготовки кадров для судебных систем, статус которой носит Российский государственный университет правосудия им. Лебедева. В целом тесные контакты судей и ученых двух стран позволяют прицельно видеть, в какой точке расходятся правовые позиции по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки и как это возможно преодолеть.
– Да, к сожалению, они существуют и особенно заметны там, где коммерческие проекты затрагивают сразу несколько юрисдикций. Среди них проблемные вопросы определения подсудности, применения обеспечительных мер, оценки электронных доказательств, координации разбирательств при неплатежеспособности должников. Развитие согласованных межгосударственных механизмов правового взаимодействия остается содержательным направлением совместной работы Верховных судов России и Казахстана.
Кроме того, участники трансграничных экономических споров нередко сталкиваются с устаревшими положениями некоторых международно-правовых договоров. Эта проблема касается всего пространства СНГ. Многие соглашения заключены более 20 лет назад, и тогда в них не предусматривалась даже возможность ответить на письмо по электронной почте. Это создает неудобства участникам процессов, начиная от процедур извещения сторон судебного процесса и уплаты госпошлин до получения и исследования доказательств.
– Мною на прошедшем в прошлом месяце в Минске заседании Совета председателей верховных (высших) судов стран СНГ уже были предложены конкретные юридические решения. Среди них подготовка соглашения о взаимном признании электронных подписей и документов, утверждение единых технических требований и стандартов для цифрового документооборота, создание для этого защищенного межгосударственного канала. Такая работа уже ведется.
Эти и другие конкретные вопросы стали предметом состоявшихся переговоров в Астане. Я убежден, что их реализация повысит реальные гарантии прав граждан и интересов бизнес-сообщества не только России, Казахстана, но и всех государств Содружества, а в итоге сделает правосудие более доступным, оперативным и прозрачным.
– Эта тема – одна из приоритетных. Важно формировать единые стандарты правоприменения по ключевым категориям экономических дел, обеспечивать общие подходы к реализации международных соглашений, создавать единую цифровую среду правосудия.
Например, в этих целях запланировано создание удобного навигатора по судебной практике стран СНГ с возможностью интеллектуального поиска. Наши граждане и предпринимательское сообщество должны ощущать, что договоренности между Верховными судами реально меняют их положение в лучшую сторону.
– Исторически в юридическом сообществе доминировал тезис о безупречности западных арбитражей. Однако сейчас можно с уверенностью говорить, что их «независимый» статус оказался фикцией. Нередко базовые юридические принципы приносятся в жертву политической конъюнктуре, решения выносятся не по праву, а по неким «правилам». Доверие крупного бизнеса к этим институтам снижается.
При этом в России судебный процесс перестает быть жестко привязанным к физическому присутствию благодаря электронному документообороту, дистанционному участию посредством веб-конференций и интеграции с государственными цифровыми сервисами. В Верховном суде России совершенствуется институт судебного примирения, который позволит сторонам достигать мира в кратчайшие сроки под контролем суда. Внедряются технологии искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента правосудия. Все это значительно ускоряет судопроизводство, повышает его эффективность, качество и привлекательность отечественной юрисдикции в целом.
– Безусловно. В современном мире такой обмен очень важен, цифровая реальность уже давно стала неотъемлемым элементом любых двусторонних контактов. Большинство судебных систем мира идет по пути внедрения новых технологий в судебную деятельность, и для нас полезно не только демонстрировать собственные отечественные достижения, а их немало, но и изучать лучшие мировые практики, брать на вооружение передовые идеи и инструменты.
– Основой изменений станет единое цифровое судебное дело. Документы и сведения о доказательствах будут связаны между собой и доступны при разбирательстве в разных инстанциях.
Кроме того, концепция предусматривает создание для граждан единого личного кабинета. Среди его функционалов – направление документов в электронном виде, получение извещений, ознакомление с материалами дел и их отслеживание в режиме реального времени. Это позволит сократить число поездок в суд и время, которое сегодня приходится тратить на организационные вопросы. Для юридических лиц и их представителей также появится возможность разрешать судебные споры в общей цифровой среде. Это особенно полезно для компаний, участвующих в делах в разных регионах и странах. Электронные кабинеты представителей, сервисы расчета и уплаты госпошлины, сопряженность с базами данных облегчат подготовку документов и сократят повторное предоставление информации. При этом сохраняются личное обращение в суд и подача документов на бумаге. Доступ к судебной защите должен быть обеспечен и пожилому человеку, и жителю отдаленного населенного пункта, и каждому, кому трудно пользоваться электронными сервисами.
Но главное, общение с судом должно стать доступным и комфортным. Основную цель нововведений вижу в придании правосудию человеческого смысла, важно обеспечить внимание к людям. Как писал выдающийся общественный деятель Дмитрий Лихачев, именно забота объединяет людей. А она проявляется в том числе в удобном, справедливом и человекоцентричном правосудии.