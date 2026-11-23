Кроме того, концепция предусматривает создание для граждан единого личного кабинета. Среди его функционалов – направление документов в электронном виде, получение извещений, ознакомление с материалами дел и их отслеживание в режиме реального времени. Это позволит сократить число поездок в суд и время, которое сегодня приходится тратить на организационные вопросы. Для юридических лиц и их представителей также появится возможность разрешать судебные споры в общей цифровой среде. Это особенно полезно для компаний, участвующих в делах в разных регионах и странах. Электронные кабинеты представителей, сервисы расчета и уплаты госпошлины, сопряженность с базами данных облегчат подготовку документов и сократят повторное предоставление информации. При этом сохраняются личное обращение в суд и подача документов на бумаге. Доступ к судебной защите должен быть обеспечен и пожилому человеку, и жителю отдаленного населенного пункта, и каждому, кому трудно пользоваться электронными сервисами.