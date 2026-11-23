С 26 ноября Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вправе запрашивать данные о заемщиках в Бюро кредитных историй (БКИ) для контроля за деятельностью по возврату просроченной задолженности. Такое основание для запроса сведений появилось в законе после введенных в прошлом году поправок: они расширяют возможности ФССП при рассмотрении заявлений о нарушениях при взыскании долгов и направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пояснил «Ведомостям» представитель службы. Раньше получить кредитный отчет можно было только в ходе административного расследования, добавил он.