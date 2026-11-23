Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Трамп кандидатуру нового посла РФ в СШАС назначением новых послов в Великобритании и Франции спешки нет, поскольку нет отношений с этими странами
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне 19 ноября не обсуждали кандидатуру нового посла России в США. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. «Нет, такие детали не обсуждались. [Был] более концептуальный разговор», – ответил он на вопрос «Ведомостей», поднималась ли тема посла России в США на двусторонних российско-американских переговорах.
Отвечая на вопрос о том, почему уже больше двух месяцев нет послов России в Великобритании и Франции, Песков ответил «Ведомостям»: «А с послами что касается Европы, то куда спешить? Отношений [с этими странами] нет».
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