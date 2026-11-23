Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне 19 ноября не обсуждали кандидатуру нового посла России в США. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. «Нет, такие детали не обсуждались. [Был] более концептуальный разговор», – ответил он на вопрос «Ведомостей», поднималась ли тема посла России в США на двусторонних российско-американских переговорах.