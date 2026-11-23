Экономисты ЕЦБ предупредили о рисках для финансовых рынков из-за ИИМасштабные займы ИИ-бигтехов в сочетании с высокой волатильностью на концентрированных рынках могут нести угрозу
Искусственный интеллект (ИИ) постепенно становится общим источником уязвимости на финансовых рынках, заявили экономисты ЕЦБ в недавнем обзоре финансовой стабильности еврозоны (Financial Stability Review). Волатильность на рынках, связанных со сферой ИИ, увеличивается на фоне повышенной конкуренции, волнений о прибыльности и угроз кибератак. Между тем, по наблюдениям ЕЦБ, бигтех-компании из сферы ИИ начинают все больше полагаться на заемные средства. Этим, как считают экономисты, ИИ-бум напоминает пузырь доткомов. Это увеличивает риски, с которыми могут столкнуться инвесторы и компании при переоценке ИИ, заключают в докладе.
Масштабные выпуски ценных бумаг, а также крупные сделки, связанные с компаниями и инфраструктурой в сфере ИИ, способствуют тому, что сфера начинает доминировать по капитализации. Раньше в роли двигателей рынков выступали разные факторы, что позволяло диверсифицировать риски. «Эта концентрация на одной рыночной концепции, которая, как ожидается, будет усиливаться, создает предпосылки для дальнейших коррелированных потерь в случае волатильности, связанной с ИИ», – предупреждают авторы доклада.