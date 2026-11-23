Московская штаб-квартира австрийской Strabag перешла в собственность государстваОфис стройкомпании на Ленинском проспекте планируется использовать для нужд Пироговского университета
Российская Федерация приобрела помещение площадью 20 024 кв. м в бизнес-центре «Ленинский, 119» на юго-западе Москвы. По данным сервиса Asseto, сделка была закрыта 6 ноября. Продавцом актива выступило ООО «Ранита», принадлежащее австрийской Strabag Real Estate. Согласно выписке Росреестра, 5075 кв. м в этом комплексе изначально находилось в собственности государства, теперь оно полностью контролирует данный объект. Запросы в Росимущество и Strabag, а также генеральному директору ООО «Ранита» Александру Ортенбергу остались без ответов. Помещения в «Ленинском, 119» уже переданы в оперативное управление Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету (РНИМУ) им. Пирогова. Там также на запрос не ответили.
Сам бизнес-центр был построен австрийским девелопером Raiffeisen Evolution в 2013 г. Компания, созданная при участии австрийских Raiffeisen и Strabag, начала работать в России в 2007 г. Среди других ее проектов – многофункциональный комплекс Sun Gally Park на 112 700 кв. м на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В конце 2016 г. Strabag стала единственным владельцем Raiffeisen Evolution, выкупив доли Raiffeisen Holding и страховой компании Uniqa. Однако спустя год компания решила уйти из России и выставила «Ленинский, 119» на продажу, сообщал тогда РБК. По данным издания, первоначально собственник рассчитывал выручить за объект 80 млн евро, тогда как опрошенные консультанты оценивали его рыночную стоимость в 30–40 млн евро.