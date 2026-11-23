Сам бизнес-центр был построен австрийским девелопером Raiffeisen Evolution в 2013 г. Компания, созданная при участии австрийских Raiffeisen и Strabag, начала работать в России в 2007 г. Среди других ее проектов – многофункциональный комплекс Sun Gally Park на 112 700 кв. м на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В конце 2016 г. Strabag стала единственным владельцем Raiffeisen Evolution, выкупив доли Raiffeisen Holding и страховой компании Uniqa. Однако спустя год компания решила уйти из России и выставила «Ленинский, 119» на продажу, сообщал тогда РБК. По данным издания, первоначально собственник рассчитывал выручить за объект 80 млн евро, тогда как опрошенные консультанты оценивали его рыночную стоимость в 30–40 млн евро.