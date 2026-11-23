Убытки по незнаниюПрава коренных народов становятся фактором инвестиционных рисков в Латинской Америке
Латинская Америка сегодня является одним из наиболее привлекательных направлений для инвесторов. Согласно недавно опубликованному докладу Межамериканского банка развития, в 2023–2025 гг. приток прямых иностранных инвестиций в регион составлял в среднем 2,6% его ВВП, что вдвое превышало среднемировой показатель.
При этом реализация там проектов сопряжена с целым рядом трудностей: политическая волатильность, высокий уровень преступности, коррупция, вязкие бюрократические процедуры и плохо развитая инфраструктура. Одной из менее очевидных для иностранных инвесторов особенностей региона является особый правовой статус коренных народов.
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