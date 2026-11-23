Латинская Америка сегодня является одним из наиболее привлекательных направлений для инвесторов. Согласно недавно опубликованному докладу Межамериканского банка развития, в 2023–2025 гг. приток прямых иностранных инвестиций в регион составлял в среднем 2,6% его ВВП, что вдвое превышало среднемировой показатель.