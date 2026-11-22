Трамп: открытые границы угрожают существованию государств
Президент США Дональд Трамп считает, что слишком мягкая миграционная политика может создать угрозу для существования государства. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
«Открытые границы уничтожают нации! США были очень близки к тому, чтобы стать одной из них, пока я не появился!» – написал американский лидер.
В начале октября Трамп заявил, что Европа находится в критической ситуации из-за действующей миграционной политики. «Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо», – сказал американский лидер.
Одной из своих главных заслуг на посту президента США он назвал ужесточение миграционной политики.