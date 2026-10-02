Трамп: миграционная политика заживо пожирает Европу

В декабре 2025 г. американский лидер сказал, что без изменения миграционной политики некоторые европейские государства «перестанут быть жизнеспособными странами». По словам Трампа такие города, как Лондон и Париж, «скрипят» под бременем миграции с Ближнего Востока и из Африки. Американский лидер также назвал «катастрофой» выделил лондонского мэра-лейбориста Садика Хана – сына пакистанских иммигрантов и первого в истории города мусульманина на этом посту.