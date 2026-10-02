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Главная / Политика /

Трамп: миграционная политика заживо пожирает Европу

Ксения Наумчик

Европа находится в критической ситуации из-за действующей миграционной политики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на предприятии Peterbilt Motors в Дентоне, штат Техас. Трансляцию вел YouTube-канал FOX 5.

«Посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо», – сказал американский лидер.

Одной из главных заслуг на посту президента США он назвал ужесточение миграционной политики.

Мероприятие в Дентоне стало началом предвыборного турне Трампа по штатам, которые традиционно поддерживают Республиканскую партию.

В апреле Трамп призвал Европу привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Он также назвал Европу бумажным тигром и подчеркнул, что говорил это еще до того, как занялся политикой.

В декабре 2025 г. американский лидер сказал, что без изменения миграционной политики некоторые европейские государства «перестанут быть жизнеспособными странами». По словам Трампа такие города, как Лондон и Париж, «скрипят» под бременем миграции с Ближнего Востока и из Африки. Американский лидер также назвал «катастрофой» выделил лондонского мэра-лейбориста Садика Хана – сына пакистанских иммигрантов и первого в истории города мусульманина на этом посту.

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