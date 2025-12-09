Трамп: без изменения миграционной политики страны Европы станут нежизнеспособны

По словам Трампа такие города, как Лондон и Париж, «скрипят» под бременем миграции с Ближнего Востока и из Африки. Американский лидер также назвал «катастрофой» выделил лондонского мэра-лейбориста Садика Хана – сына пакистанских иммигрантов и первого в истории города мусульманина на этом посту. Глава Белого дома связал его избрание с миграционными процессами. По его словам, «он избирается благодаря тому, что в страну прибыло так много людей» и «теперь они голосуют за него».