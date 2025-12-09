Трамп: без изменения миграционной политики страны Европы станут нежизнеспособны
Без изменения миграционной политики некоторые европейские государства «перестанут быть жизнеспособными странами», заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит Politico.
По словам Трампа такие города, как Лондон и Париж, «скрипят» под бременем миграции с Ближнего Востока и из Африки. Американский лидер также назвал «катастрофой» выделил лондонского мэра-лейбориста Садика Хана – сына пакистанских иммигрантов и первого в истории города мусульманина на этом посту. Глава Белого дома связал его избрание с миграционными процессами. По его словам, «он избирается благодаря тому, что в страну прибыло так много людей» и «теперь они голосуют за него».
2 декабря CBS News сообщала со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассматривает возможность расширения действующего запрета на въезд в США – с 19 до 30 стран. Меру начали обсуждать после убийства двух солдат Национальной гвардии в Вашингтоне.
По данным на начало ноября, количество людей, находящихся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), достигло исторического максимума – 66 000 человек, писал CBS News со ссылкой на внутренние данные министерства внутренней безопасности США. Рекорд зафиксировали на фоне ужесточения Трампом мер против нелегальной миграции.