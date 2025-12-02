Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CBS News: Вашингтон может расширить миграционный запрет до 30 стран

Ведомости
Полина Петрусевич

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения действующего запрета на въезд в США – с 19 до 30 стран. Меру начали обсуждать после убийства двух солдат Национальной гвардии в Вашингтоне, сообщили CBS News несколько американских чиновников.

Источники телеканала указали, что решение находится на ранней стадии и состав списка может поменяться.

После встречи с Трампом министр внутренней безопасности Кристи Ноэм предложила полный запрет на въезд из стран, которые, по ее мнению, представляют угрозу. В соцсети X она отметила, что иностранцы не должны угрожать безопасности или использовать льготы американцев.

В администрации Белого дома ссылаются на недавнее нападение в Вашингтоне. Его совершил гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 г. и получивший убежище в 2025 г. Это стало основанием для расширения иммиграционных ограничений. Приостановлена обработка виз и иммиграционных заявлений для афганцев. Решения по делам о предоставлении убежища для всех национальностей также временно приостановлены. Начат полный пересмотр кейсов по «грин-картам» для граждан стран, подпадающих под текущий запрет.

NYT: Трамп может пересмотреть систему приема беженцев в пользу белых людей

Политика / Международные новости

По данным министерства внутренней безопасности США, с начала второго срока Трампа Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) провела около 278 000 арестов и порядка 380 000 депортаций. В целом, с учетом добровольного выезда и выдворений на границе, количество репатриированных превысило 570 000 человек.

Одновременно численность людей, находящихся под стражей ICE, достигла рекордного уровня – 66 000 человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на внутренние данные министерства. Рекорд был зафиксирован на фоне ужесточения мер против нелегальной миграции, инициированных президентом США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь