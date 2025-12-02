CBS News: Вашингтон может расширить миграционный запрет до 30 стран
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения действующего запрета на въезд в США – с 19 до 30 стран. Меру начали обсуждать после убийства двух солдат Национальной гвардии в Вашингтоне, сообщили CBS News несколько американских чиновников.
Источники телеканала указали, что решение находится на ранней стадии и состав списка может поменяться.
После встречи с Трампом министр внутренней безопасности Кристи Ноэм предложила полный запрет на въезд из стран, которые, по ее мнению, представляют угрозу. В соцсети X она отметила, что иностранцы не должны угрожать безопасности или использовать льготы американцев.
В администрации Белого дома ссылаются на недавнее нападение в Вашингтоне. Его совершил гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 г. и получивший убежище в 2025 г. Это стало основанием для расширения иммиграционных ограничений. Приостановлена обработка виз и иммиграционных заявлений для афганцев. Решения по делам о предоставлении убежища для всех национальностей также временно приостановлены. Начат полный пересмотр кейсов по «грин-картам» для граждан стран, подпадающих под текущий запрет.
По данным министерства внутренней безопасности США, с начала второго срока Трампа Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) провела около 278 000 арестов и порядка 380 000 депортаций. В целом, с учетом добровольного выезда и выдворений на границе, количество репатриированных превысило 570 000 человек.
Одновременно численность людей, находящихся под стражей ICE, достигла рекордного уровня – 66 000 человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на внутренние данные министерства. Рекорд был зафиксирован на фоне ужесточения мер против нелегальной миграции, инициированных президентом США.