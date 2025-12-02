CBS News: Вашингтон может расширить миграционный запрет до 30 стран

В администрации Белого дома ссылаются на недавнее нападение в Вашингтоне. Его совершил гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 г. и получивший убежище в 2025 г. Это стало основанием для расширения иммиграционных ограничений. Приостановлена обработка виз и иммиграционных заявлений для афганцев. Решения по делам о предоставлении убежища для всех национальностей также временно приостановлены. Начат полный пересмотр кейсов по «грин-картам» для граждан стран, подпадающих под текущий запрет.