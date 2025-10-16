NYT: Трамп может пересмотреть систему приема беженцев в пользу белых людей

По данным NYT, представители госдепартамента и министерства внутренней безопасности США представили планы Белому дому в апреле и июле. Это произошло после того, как Трамп поручил федеральным агентствам изучить вопрос о том, отвечает ли переселение беженцев интересам США. Отмечается также, что, согласно поправкам, заявителям предложат пройти курсы по «американской истории и ценностям», а также по «уважению культурных норм».