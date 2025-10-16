NYT: Трамп может пересмотреть систему приема беженцев в пользу белых людей
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность кардинального пересмотра системы приема беженцев. Предполагается, что программа будет сокращена до минимума, а предпочтение будет отдаваться англоговорящим, белым южноафриканцам и европейцам, выступающим против миграции, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующие документы.
Издание отмечает, что такие инициативы, некоторые из которых уже начали действовать, «превратят программу, действовавшую десятилетиями и направленную на помощь самым обездоленным людям в мире, в программу, соответствующую видению иммиграции, которое есть у Трампа». Под видением американского лидера подразумевается помощь в основном белым людям, утверждающим, что их преследуют, и отсутствие допуска подавляющего большинства других.
По данным NYT, представители госдепартамента и министерства внутренней безопасности США представили планы Белому дому в апреле и июле. Это произошло после того, как Трамп поручил федеральным агентствам изучить вопрос о том, отвечает ли переселение беженцев интересам США. Отмечается также, что, согласно поправкам, заявителям предложат пройти курсы по «американской истории и ценностям», а также по «уважению культурных норм».
В августе The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа намерена проверять соцсети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий» при принятии решений о выдаче виз, грин-карт и разрешений на работу. Сотрудники ведомства будут уделять особое внимание доказательствам возможной связи заявителей с «антиамериканскими или террористическими организациями». При этом обновленным руководством применяется норма времен холодной войны, которая запрещала предоставлять гражданство членам коммунистических и анархистских движений.