США будут проверять соцсети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий»

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена проверять социальные сети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий» при принятии решений о выдаче виз, грин-карт и разрешений на работу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

Сотрудники ведомства будут уделять особое внимание доказательствам возможной связи заявителей с «антиамериканскими или террористическими организациями». При этом в обновленном руководстве используется норма времен Холодной войны, которая запрещала предоставлять гражданство членам коммунистических и анархистских движений.

В министерстве внутренней безопасности США отметили, что новые правила направлены против тех, кто хочет жить и работать в США, но при этом критикует американскую политику. «Если вы ненавидите Америку, не пытайтесь жить в Америке. Все очень просто», – заявил представитель ведомства.

WSJ предупреждает, что широкая трактовка понятия «антиамериканский» может привести к злоупотреблениям. «То, что один человек считает антиамериканским, другой может воспринимать как проамериканское», – отмечает эксперт.

Новые меры стали продолжением апрельской директивы, обязывающей иммигрантов предоставлять данные о своих аккаунтах в соцсетях, пишет издание. По информации СМИ, власти уже использовали обвинения в антиамериканской и антисемитской деятельности против студентов, участвовавших в пропалестинских протестах. Ранее администрация Трампа также ужесточила требования к получению гражданства, обязав претендентов подтверждать «высокие моральные качества», включая вклад в общество, уровень образования, профессиональную деятельность и уплату налогов.

19 июля сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует построить палаточные лагеря для мигрантов, чтобы ускорить процесс их депортации из страны.

