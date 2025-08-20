США будут проверять соцсети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий»

В министерстве внутренней безопасности США отметили, что новые правила направлены против тех, кто хочет жить и работать в США, но при этом критикует американскую политику. «Если вы ненавидите Америку, не пытайтесь жить в Америке. Все очень просто», – заявил представитель ведомства.