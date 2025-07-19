В США намерены построить палаточные лагеря для ускорения депортации мигрантов

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, как указывает издание, ранее назвали недостаток помещений для содержания под стражей мигрантов одним из основных препятствий, мешающих им ускорить депортации так быстро, как обещал президент. Изменить ситуацию позволит законопроект республиканской партии, который предусматривает выделение $45 млрд на содержание иностранцев под стражей. В администрации надеются, как указывает WSJ, что средства позволят увеличить количество мест до 100 000 к концу года. Этот показатель на момент вступления президента в должность находился только на уровне 40 000 мест, напоминает газета.