В США намерены построить палаточные лагеря для ускорения депортации мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует построить палаточные лагеря для мигрантов, чтобы ускорить процесс их депортации из страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы.
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, как указывает издание, ранее назвали недостаток помещений для содержания под стражей мигрантов одним из основных препятствий, мешающих им ускорить депортации так быстро, как обещал президент. Изменить ситуацию позволит законопроект республиканской партии, который предусматривает выделение $45 млрд на содержание иностранцев под стражей. В администрации надеются, как указывает WSJ, что средства позволят увеличить количество мест до 100 000 к концу года. Этот показатель на момент вступления президента в должность находился только на уровне 40 000 мест, напоминает газета.
По данным WSJ, Флорида стала первым из нескольких штатов, которые могут создать государственный центр содержания под стражей иммигрантов. Палаточный лагерь предлагается возвести на заброшенной взлетно-посадочной полосе в национальном парке Эверглейдс. В числе приоритетных среди девяти проектов ICE, которые добавят 9000 мест, в документах называется палаточный городок на 5000 мест в Эль-Пасо (штат Техас). ICE надеется ввести его в эксплуатацию к августу, указывает газета.
В июле Трамп посетил новый центр содержания мигрантов в районе Эверглейдс во Флориде, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас». Тогда же он вновь призвал конгресс принять масштабный законопроект о финансировании, который предусматривает резкое увеличение средств на иммиграционный контроль и депортации.