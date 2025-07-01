Трамп посетил центр для мигрантов во Флориде и призвал ускорить депортации

Позже, 7 июня, произошли отдельные столкновения митингующих с полицией. Как сообщила NYT, одной из причин могли быть слухи о намерении правоохранителей провести рейды в сети магазинов Home Depot. В тот же вечер ситуация обострилась – полиция начала применять резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие закидывали ее камнями и бутылками. Тогда же Трамп подписал меморандум о развертывании нацгвардии для защиты полицейских, хотя местные власти в лице губернатора Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс были против.