Трамп посетил центр для мигрантов во Флориде и призвал ускорить депортации
Президент США Дональд Трамп посетил новый центр содержания мигрантов в районе Эверглейдс во Флориде, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас», сообщает Reuters. Он также вновь призвал конгресс принять масштабный законопроект о финансировании, который предусматривает резкое увеличение средств на иммиграционный контроль и депортации.
Объект расположен примерно в 60 км от Майами, в центре субтропических болот, населенных аллигаторами, крокодилами и питонами. Как пишет Reuters, эти образы, по задумке Белого дома, подчеркивают жесткий подход администрации к нелегальной миграции. Во время инспекции Трамп осмотрел ряды двухъярусных кроватей в клетках, выразив удовлетворение тем, насколько быстро был построен центр. «Мы окружены милями коварных болот, и единственный выход отсюда – это депортация», – заявил он после обхода на круглом столе с участием чиновников.
Одновременно сенат, контролируемый республиканцами, проголосовал за одобрение законопроекта, предусматривающего десятки миллиардов долларов на меры по контролю за миграцией. Помимо этого документ включает ряд налогово-бюджетных инициатив Трампа. Президент активно добивается его окончательного принятия до 4 июля – Дня независимости США. Теперь проект должен пройти голосование в палате представителей.
Если законопроект будет окончательно одобрен, США может ожидать значительное расширение депортационных механизмов и ужесточение иммиграционной политики, пишет Reuters.
Протесты против депортации мигрантов (в некоторых случаях и легально проживающих в США) начались днем 6 июня в американском Лос-Анджелесе после прибытия сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE) на одну из местных фабрик одежды. По данным газеты The New York Times (NYT), в тот день задержали около 100 человек.
Позже, 7 июня, произошли отдельные столкновения митингующих с полицией. Как сообщила NYT, одной из причин могли быть слухи о намерении правоохранителей провести рейды в сети магазинов Home Depot. В тот же вечер ситуация обострилась – полиция начала применять резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие закидывали ее камнями и бутылками. Тогда же Трамп подписал меморандум о развертывании нацгвардии для защиты полицейских, хотя местные власти в лице губернатора Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс были против.
8 июня протесты продолжились, но к вечеру большинство из участников разошлись. По данным NBC News на 9 июня, за выходные было арестовано 67 человек. Из 2000 нацгвардейцев в Лос-Анджелесе развернуто всего 300.