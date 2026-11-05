В октябре в Ормузском проливе атаковали 34 судна
В октябре об атаках во время прохода Ормузского пролива сообщили 34 судна – это рекордное месячное число с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этот период пришлось более четверти всех зарегистрированных инцидентов в регионе, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Международной морской организации.
По информации агентства, одно судно подверглось нападению дважды, еще одно затонуло. В результате атак 16 моряков получили ранения, двое пропали без вести.
Всего с начала конфликта об атаках сообщили 128 судов.
3 ноября Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что три нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе. По версии иранских военных, суда следовали по маршруту, который Тегеран считает запрещенным. В заявлении утверждается, что танкеры отключили радиолокационные и навигационные системы перед попыткой пройти через пролив.
17 октября супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей сырой нефти, загорелся после того, как судно наткнулось на морскую мину в Ормузском проливе. Танкер пытался пройти по несанкционированному маршруту с отключенными системами слежения.