В октябре в Ормузском проливе атаковали 34 судна

В октябре об атаках во время прохода Ормузского пролива сообщили 34 судна – это рекордное месячное число с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этот период пришлось более четверти всех зарегистрированных инцидентов в регионе, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Международной морской организации.