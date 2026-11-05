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Главная / Общество /

МККК получил более 300 000 запросов о поиске пропавших в украинском конфликте

Ксения Наумчик
Сергей Фадеичев / ТАСС
Сергей Фадеичев / ТАСС

С марта 2022 г. до конца октября 2026 г. Международный комитет Красного Креста (МККК) зарегистрировал 302 000 запросов о поиске пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине с обеих сторон. Об этом сообщила российская служба организации.

Обращения касались как гражданских лиц, так и военнослужащих. За это время сотрудники бюро Центрального агентства по розыску также передали 19 000 семей сведения о судьбе или местонахождении пропавших родственников.

22 сентября президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер сообщила «Ведомостям», что число пропавших без вести во время конфликта России и Украины достигло 275 000 человек. Гуманитарная организация в среднем фиксирует 10 000 новых случаев в месяц, уточнила она. В 2025 г. МККК изменил метод учета запросов на розыск в контексте международного конфликта. В отличие от предыдущих лет теперь в статистику включены как предварительные запросы (запросы на розыск, которые еще не были формализованы), так и формализованные запросы, что привело к увеличению общего числа, уточнили в организации.

Сполярич-Эггер также заявила, что все лица, задержанные противником в рамках международного вооруженного конфликта, находятся под защитой Женевских конвенций 1949 г. и имеют право на посещение представителями МККК. С 2022 г. представители организации посетили более 9800 военнопленных, большую часть из них – на территории Украины.

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