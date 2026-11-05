МККК получил более 300 000 запросов о поиске пропавших в украинском конфликте

22 сентября президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер сообщила «Ведомостям», что число пропавших без вести во время конфликта России и Украины достигло 275 000 человек. Гуманитарная организация в среднем фиксирует 10 000 новых случаев в месяц, уточнила она. В 2025 г. МККК изменил метод учета запросов на розыск в контексте международного конфликта. В отличие от предыдущих лет теперь в статистику включены как предварительные запросы (запросы на розыск, которые еще не были формализованы), так и формализованные запросы, что привело к увеличению общего числа, уточнили в организации.