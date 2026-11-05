В России разработали новый препарат против тромбов

2 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России с начала этого года зарегистрировали лекарственные препараты по 15 международным непатентованным наименованиям. Среди новых разработок – препараты для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других болезней.