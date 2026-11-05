Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,277+0,72%VEON-RX84,7-3,64%ARSA7,36-0,41%IMOEX2 427,52-0,59%RTSI936,35-0,59%RGBI112,06-0,1%RGBITR777,61-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России разработали новый препарат против тромбов

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские ученые разработали новый препарат против тромбов ангипур. Об этом сообщил декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко, который является одним из разработчиков препарата.

Ангипур относится к антиагрегантам – это лекарственные средства, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях.

Препарат создан для замены импортных препаратов, с поставками которых в Россию сегодня есть сложности, уточнил Сиротенко.

2 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России с начала этого года зарегистрировали лекарственные препараты по 15 международным непатентованным наименованиям. Среди новых разработок – препараты для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других болезней. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её