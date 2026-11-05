В России разработали новый препарат против тромбов
Российские ученые разработали новый препарат против тромбов ангипур. Об этом сообщил декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко, который является одним из разработчиков препарата.
Ангипур относится к антиагрегантам – это лекарственные средства, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях.
Препарат создан для замены импортных препаратов, с поставками которых в Россию сегодня есть сложности, уточнил Сиротенко.
2 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России с начала этого года зарегистрировали лекарственные препараты по 15 международным непатентованным наименованиям. Среди новых разработок – препараты для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других болезней.