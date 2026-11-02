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Голикова: в России зарегистрировали 15 лекарств от рака и рассеянного склероза

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России с начала 2026 г. зарегистрировали лекарственные препараты по 15 международным непатентованным наименованиям (МНН) для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других болезней. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2026», передает «РИА Новости».

«Только в 2026 г. зарегистрировано 15 международных непатентованных наименований для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний», – сказала Голикова.

15 октября Минздрав зарегистрировал препарат нимоланцим для лечения рака пищевода, головы и шеи, а также отдельных опухолей головного мозга. Его действующее вещество – нимотузумаб. Препарат относится к таргетной терапии, которая воздействует на определенные механизмы развития опухоли.

6 октября ведомство зарегистрировало препарат элефуза для лечения ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Лекарство разработано компанией «Петровакс фарм» совместно с китайскими партнерами.

В октябре представитель Минздрава сообщил «Ведомостям», что по итогам 2025 г. в России зарегистрировали 25 ранее не производившихся отечественных лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. В первом полугодии 2026 г. отечественные фармпредприятия зарегистрировали еще 10 таких лекарств.

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