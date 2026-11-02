Голикова: в России зарегистрировали 15 лекарств от рака и рассеянного склероза

В России с начала 2026 г. зарегистрировали лекарственные препараты по 15 международным непатентованным наименованиям (МНН) для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других болезней. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2026», передает «РИА Новости».