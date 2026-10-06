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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рака молочной железы и яичников

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минздрав России зарегистрировал препарат «Элефуза» для терапии ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом сообщили в фармацевтической компании «Петровакс Фарм».

Препарат с международным непатентованным наименованием «фузулопариб» предназначен для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака, а также метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2. «Элефуза» относится к классу селективных ингибиторов PARP.

Заведующая онкологическим отделением НМИЦ им. Кулакова Светлана Хохлова отметила, что около 70% пациенток с раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет после успешного первичного лечения. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% больных развивается устойчивость к препаратам платины.

По словам специалиста, одной из ключевых задач терапии остается максимально длительное сохранение периода без прогрессирования заболевания. Появление нового препарата в классе PARP-ингибиторов, по ее оценке, расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для контроля болезни.

«Элефуза» разработана «Петровакс Фарм» совместно с китайскими партнерами.

5 октября представитель биофармацевтической компании «Промомед» сообщил «Ведомостям» о выдаче Минздравом регистрационного удостоверения российскому препарату для лечения миодистрофии Дюшенна «Глевентра» (МНН «гивиностат»). Как уточнили в компании, это первый нестероидный препарат для терапии миодистрофии Дюшенна, чья эффективность не зависит от типа мутации, вызывающей заболевание. Гивиностат снижает воспаление и фиброз, а также уменьшает жировое замещение мышечной ткани, стимулируя ее регенерацию.

В конце сентября Минздрав зарегистрировал российскую аллерговакцину «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, а также сопутствующей перекрестной пищевой аллергии.

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