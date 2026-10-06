Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рака молочной железы и яичников

5 октября представитель биофармацевтической компании «Промомед» сообщил «Ведомостям» о выдаче Минздравом регистрационного удостоверения российскому препарату для лечения миодистрофии Дюшенна «Глевентра» (МНН «гивиностат»). Как уточнили в компании, это первый нестероидный препарат для терапии миодистрофии Дюшенна, чья эффективность не зависит от типа мутации, вызывающей заболевание. Гивиностат снижает воспаление и фиброз, а также уменьшает жировое замещение мышечной ткани, стимулируя ее регенерацию.