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Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минздрав России зарегистрировал российскую аллерговакцину «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

Препарат предназначен для лечения и профилактики аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, а также сопутствующей перекрестной пищевой аллергии.

Аллергический риноконъюнктивит – это совместное воспаление слизистой оболочки носа и оболочки глаз (конъюнктивы), которое возникает из-за реакции иммунитета на аллергены.

О планах временно зарегистрировать вакцину от аллергии во II квартале 2026 г. сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 9 февраля.

4 сентября 2025 г. глава ФМБА говорила, что вакцина от аллергии в ближайшее время будет доступна для массового применения. По ее словам, уже были завершены первая и вторая фазы клинических исследований препарата.

26 июня аналитическая компания DSM Group сообщила «Ведомости. Юг», что жители Краснодарского края за первые пять месяцев 2026 г. купили в аптеках антигистаминные препараты на 488,8 млн руб., что на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении продажи выросли на 9,4% – с 1,31 млн до 1,44 млн упаковок. Ростовская область показала сопоставимую динамику, но с меньшим ростом в деньгах. За январь–май 2026 г. жители региона купили антигистаминные препараты на 280,3 млн руб. против 239,9 млн руб. годом ранее. Рост составил 16,8%.

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