Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии

26 июня аналитическая компания DSM Group сообщила «Ведомости. Юг», что жители Краснодарского края за первые пять месяцев 2026 г. купили в аптеках антигистаминные препараты на 488,8 млн руб., что на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении продажи выросли на 9,4% – с 1,31 млн до 1,44 млн упаковок. Ростовская область показала сопоставимую динамику, но с меньшим ростом в деньгах. За январь–май 2026 г. жители региона купили антигистаминные препараты на 280,3 млн руб. против 239,9 млн руб. годом ранее. Рост составил 16,8%.