Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Скворцова: вакцина от аллергии скоро станет доступна для применения

Ведомости

Вакцина от аллергии в ближайшее время будет доступна для массового применения, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ВЭФ-2025.

«В настоящее время, с одной стороны, мы подали заявление в Минздрав о продолжении крупномасштабных исследований. С другой стороны, по нормативной базе, мы можем уже сейчас ее регистрировать», – пояснила она.

Скворцова отметила, что первая и вторая фазы клинических исследований препарата завершены.

29 июля также сообщалось, что новая вакцина от менингококка станет доступна в России в 2027 г. Ее разработали ученые ФМБА. Сейчас препарат проходит клинические исследования, а к концу 2025 г. планируется подача досье на регистрацию. По данным агентства, вакцина имеет уникальный состав, включающий серотипы A, C, Y, W и рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является наиболее распространенным в России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь