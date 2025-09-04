Скворцова: вакцина от аллергии скоро станет доступна для применения

29 июля также сообщалось, что новая вакцина от менингококка станет доступна в России в 2027 г. Ее разработали ученые ФМБА. Сейчас препарат проходит клинические исследования, а к концу 2025 г. планируется подача досье на регистрацию. По данным агентства, вакцина имеет уникальный состав, включающий серотипы A, C, Y, W и рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является наиболее распространенным в России.