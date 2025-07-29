Новая вакцина от менингококка станет доступна в России в 2027 году

Менингококковая инфекция поражает нервную систему и внутренние органы, часто приводя к летальным исходам. Если ранее среди умерших преобладали дети, то сейчас доля взрослых сильно возросла – летальность в этой группе достигает 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%. За пять месяцев 2025 г. выявлено 1266 случаев заболевания, причем 75% заболевших – взрослые. В Москве, где регистрируется более половины всех случаев, впервые заболеваемость среди взрослых превысила детскую.