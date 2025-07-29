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Новая вакцина от менингококка станет доступна в России в 2027 году

Ведомости

Вакцина от менингококковой инфекции, которую разработали ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), начнет применяться в России в 2027 г. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

В настоящий момент препарат находится на этапе клинических исследований. К концу 2025 г. планируется подача досье на регистрацию вакцины.

По данным ФМБА, вакцина имеет уникальный состав, включающий серотипы A, C, Y, W и рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является наиболее распространенным в России.

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16 июля главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что с начала этого года в России зарегистрировано более 1200 случаев менингита, что вдвое превышает показатель за весь 2024 г. Эксперты связали всплеск инфекции с низким охватом вакцинации среди мигрантов – на них приходится порядка 60% новых случаев.

Менингококковая инфекция поражает нервную систему и внутренние органы, часто приводя к летальным исходам. Если ранее среди умерших преобладали дети, то сейчас доля взрослых сильно возросла – летальность в этой группе достигает 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%. За пять месяцев 2025 г. выявлено 1266 случаев заболевания, причем 75% заболевших – взрослые. В Москве, где регистрируется более половины всех случаев, впервые заболеваемость среди взрослых превысила детскую.

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