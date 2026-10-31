Песков рассказал «Ведомостям» о взаимодействии Лантратовой и Лубинца

Песков рассказал «Ведомостям» о взаимодействии Лантратовой и ЛубинцаПо мнению пресс-секретаря президента, омбудсмены «потихоньку начинают друг другу доверять»
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец установили хороший диалог и потихоньку начинают друг другу доверять. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы – хорошо», – прокомментировал Песков взаимодействие Лантратовой и Лубинца.
На вопрос «Ведомостей» о том, может ли в дальнейшем Лантратова посетить осужденных россиян, которые находятся в заключении на Украине, а Лубинец – украинцев, осужденных в России, Песков сказал, что таких договоренностей сейчас нет. «Если будет поставлен вопрос, наверняка сначала они договорятся о таком плане. Потом, разумеется, каждому потребуется согласование с компетентными службами. Этот процесс многоступенчатый. Пока никаких договоренностей на этот счет нет», – ответил Песков.
Комментируя же возможность подобного взаимодействия, Песков прямо не ответил, но подчеркнул, что Лубинец впервые приехал в Россию в должности уполномоченного. «Лубинец приехал в Россию. Это первый раз. Первый раз он приехал в Россию, поэтому, что называется, прецедент есть», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Гуманитарная миссия в Алешках стала возможной благодаря первой леди США Мелании Трамп, говорили оба уполномоченных. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы – из-за постоянных обстрелов и заминированных дорог туда не могли доставлять продукты питания и медикаменты, инфраструктура в Алешках разрушена.
С 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября в Алешках действует режим тишины. Россия и Украина соблюдают его условия. Военнослужащие ВС РФ проводили разминирование дорог в городе, который сейчас находится под контролем России. А 31 октября началась основная часть гуманитарной миссии. Российская и украинская стороны во главе с омбудсменами привезли гуманитарную помощь в Алешки. Из города было эвакуировано более 750 человек – часть в Россию, часть на Украину. Лантратова и Лубинец заявили, что подобные миссии при координации Мелании Трамп возможны и в других населенных пунктах.