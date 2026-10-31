Песков рассказал «Ведомостям» о взаимодействии Лантратовой и Лубинца

С 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября в Алешках действует режим тишины. Россия и Украина соблюдают его условия. Военнослужащие ВС РФ проводили разминирование дорог в городе, который сейчас находится под контролем России. А 31 октября началась основная часть гуманитарной миссии. Российская и украинская стороны во главе с омбудсменами привезли гуманитарную помощь в Алешки. Из города было эвакуировано более 750 человек – часть в Россию, часть на Украину. Лантратова и Лубинец заявили, что подобные миссии при координации Мелании Трамп возможны и в других населенных пунктах.