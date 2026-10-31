Проект бюджета на ближайшую трехлетку в цифрах и графиках

Доля нефтегазовых доходов в ближайшие три года продолжит снижаться, следует из проекта бюджета. Если в 2025 г. на них пришлось 22,7% всех поступлений (8,5 трлн руб.), то в 2026 г. – 18,4% (7,6 трлн руб.), а в 2027 г. – уже 16,2% (7 трлн руб.). При этом в 2028 г. она вновь увеличится до 16,7% (7,6 трлн руб.), но в 2029 г. снова сократится до 15,9% (7,7 трлн руб.). Из 7 трлн руб. нефтегазовых доходов в 2027 г. на нефть придется 4,85 трлн руб., а остальные 2,15 трлн руб. – на газ.