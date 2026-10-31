Проект бюджета на ближайшую трехлетку в цифрах и графиках

Проект бюджета на ближайшую трехлетку в цифрах и графикахДефицит составит в среднем почти 2%
Госдума 29 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг. Представлявший документ вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил о сохранении всех ключевых приоритетов: выполнении социальных обязательств перед гражданами, обеспечении победы РФ в спецоперации на Украине и достижении поставленных президентом национальных целей развития. Подробнее о новом бюджете – в графиках «Ведомостей».
Трехлетка с дефицитом 2%
Доходы федерального бюджета в 2027 г. запланированы на уровне 43,3 трлн руб. – на 5,1% больше трат в 2026 г. (по оценке Минфина на 1 сентября) и на 0,9% больше, чем планировалось на 2027 г. в текущем законе о бюджете на 2026-2028 гг.
Расходы составят 48,74 трлн руб. – на 0,44% больше, чем в 2026 г., и на 5,7% больше, чем закладывалось в прошлогоднем проекте.
Таким образом, дефицит составит 5,44 трлн руб., или 2,2% ВВП. Это меньше 3,2% ВВП, которые Минфин прогнозирует по итогам этого года, но больше 1,2% ВВП, заложенных на 2027 г. в действующем законе. В последующие два года планируется снижение дефицита до 1,9%. По оценке Силуанова, средний дефицит трехлетки в 2% ВВП – немного на фоне стран G20, где он в среднем составляет около 5% ВВП, а такой уровень позволяет России удерживать госдолг невысоким.
Проект подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает сохранение действующих геополитических условий и санкций против российской экономики, сдержанное восстановление темпов роста мирового ВВП с 3% до 3,4%, а также нормализацию мировых цен на энергоносители по мере завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Ожидается, что среднегодовая цена на нефть снизится с 61,2$/барр. в 2026 г. до 51-53$/барр. в 2027-2029 гг., а среднегодовой курс нацвалюты ослабнет с 79,5 руб./$ в 2026 г. до 87,4-96 руб./$ в 2027-2029 гг. Рост экономики при этом ускорится с 0,6% в 2026 г. до 1,4% в 2027 г. и 1,9-2,4% в 2028-2029 гг.
Откуда поступят деньги
Доля нефтегазовых доходов в ближайшие три года продолжит снижаться, следует из проекта бюджета. Если в 2025 г. на них пришлось 22,7% всех поступлений (8,5 трлн руб.), то в 2026 г. – 18,4% (7,6 трлн руб.), а в 2027 г. – уже 16,2% (7 трлн руб.). При этом в 2028 г. она вновь увеличится до 16,7% (7,6 трлн руб.), но в 2029 г. снова сократится до 15,9% (7,7 трлн руб.). Из 7 трлн руб. нефтегазовых доходов в 2027 г. на нефть придется 4,85 трлн руб., а остальные 2,15 трлн руб. – на газ.
Нефтегазовые доходы в 2027 г. снизятся почти на 7,9%, а ненефтегазовые вырастут по сравнению с 2026 г. на 8%, до 36,3 трлн руб. В 2028 г. ожидается рост на 5,3% (до 38,2 трлн руб.), а в 2029 г. – еще на 7% (до 40,9 трлн руб.).
Главным источником ненефтегазовых поступлений в федеральный бюджет остаются внутренний и ввозной НДС. Суммарно они формируют более половины таких доходов, а их объемы увеличатся с 14,57 трлн руб. (50,6%) в 2025 г. до 22,73 трлн руб. (55,6%) к 2029 г. По сравнению с 2026 г. поступления от внутреннего НДС вырастут на 7,7% (до 14,5 трлн руб.), а от ввозного – на 18% (до 5,5 трлн руб.).
Налог на прибыль принесет в 2027 г. на 13,1% больше поступлений, чем в 2026 г. (4,5 трлн руб.), утилизационный сбор – на 20,6% (1,8 трлн руб.), а НДФЛ – на 60,5% (почти 2 трлн руб.). Такой резкий прирост НДФЛ обусловлен изменениями в Налоговый кодекс, которые Минфин внес вместе с проектом бюджета: в основную налоговую базу предлагается включить «пассивные» доходы по ставкам 13-22%. Среди них – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества, договорам страхования и др. В общей сложности нововведения принесут в следующем году дополнительные 800 млрд руб., ожидает Минфин.
Госдолг России в 2027 г. составит 54 трлн руб. – на 17% больше, чем в 2026 г., и на 11% больше, чем закладывалось в действующем законе. С 2025 по 2029 г. госдолг вырастет, по оценке Минфина, почти вдвое – с 35 до 68 трлн руб. При этом доля внешних заимствований за этот период снизится с 12,8% (4,5 трлн руб.) до 8,7% (5,9 трлн руб.).
Какие будут расходы
Ключевые приоритеты – безопасность и социальные обязательства – зафиксированы в расходной части проекта бюджета. Так, на социальную политику в 2027 г. запланировано 13,6% всех расходов – 6,65 трлн руб. Более трети – 35,2% (17,15 трлн руб.) – пойдет на оборону, еще 8,8% (4,3 трлн руб.) – на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. На образование и здравоохранение придется по 3,7% (1,77 и 1,8 трлн руб. соответственно), а на ЖКХ – 3,8% (1,83 трлн руб.). Обслуживание госдолга в 2027 г. обойдется бюджету в 9,4% – 4,57 трлн руб.
В 2028-2029 гг. Минфин ожидает снижения доли оборонных расходов – с 35,2% до 33,4% и 31,8% – и роста доли социальных трат – с 13,6% до 14% и 14,2% соответственно. На обслуживание госдолга в 2028 г. придется более 10% всех расходов, а в 2029 г. – 11%.
Наибольший прирост в 2027 г. по сравнению со сводной бюджетной росписью на 1 сентября 2026 г. покажут траты на оборону (+32,6%), обслуживание госдолга (+17,2%), экологию (+10%) и нацбезопасность (+9,6%). Снизятся, среди прочих, расходы на ЖКХ (-8,3%), соцполитику (-6,4%), а также физкультуру и спорт (-3,4%).
Если сравнивать план на 2027 г. с рассматриваемым проектом бюджета и уже действующим законом, то сильнее всего пересмотрены расходы на СМИ (+45,1%, до 145,8 млрд руб.), ЖКХ (+30%, до 1,8 трлн руб.), национальную оборону (+26,4%, до 17,15 трлн руб.) и обслуживание госдолга (+21,6% до 4,57 трлн руб.). Ниже ранее заложенных ориентиров оказались траты на охрану окружающей среды (-11,5%), социальную политику (-6,2%), национальную экономику (-6,0%), здравоохранение (-5,5%) и образование (-5,5%).
В разбивке по нацпроектам наиболее масштабным по расходам, как и прежде, остается «Семья», хотя его финансирование сократится с 3,21 трлн руб. в 2026 г. (49,3% всех трат на нацпроекты) до 2,87 трлн руб. (45,5%) в 2027 г. и 2,65 трлн руб. (40,5%) в 2029 г. Одновременно вырастут траты на «Инфраструктуру для жизни» – с 1,3 трлн руб. в 2026 г. (20%) до 1,41 трлн руб. (22,3%) в 2027 г. и 1,76 трлн руб. (27%) в 2028 г.
Если посмотреть, за какими ведомствами закреплены бюджетные средства, Минфин распоряжается более 40% расходов открытой части бюджета (12,73 трлн руб.). Через него проходят ключевые межбюджетные трансферты регионам, обслуживание госдолга и финансовое обеспечение пенсионных и социальных обязательств. Еще 22,6% приходится на силовой и оборонно-промышленный блок: Минобороны (11,83%, 3,75 трлн руб.), МВД (5,41%, 1,72 трлн руб.) и Минпромторг (5,39%, 1,71 трлн руб.). Всего на десять ведомств приходится более 77% расходов открытой части бюджета.