Минобороны РФ сообщило об ударах по ТЭЦ в Киеве и военным цехам в Харькове

30 октября Минобороны РФ также сообщало об ударах по предприятиям украинского ВПК. В Киеве были поражены ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод» и предприятие «Тримен-Украина», производящее компоненты для разведывательных и ударных беспилотников. На территории ЧАО «Фанплит» под удар попал цех сборки и хранения БПЛА средней и большой дальности.