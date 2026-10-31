Минобороны РФ сообщило об ударах по ТЭЦ в Киеве и военным цехам в Харькове
Российские военные в ночь на 31 октября нанесли удары по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Киеве, по данным ведомства, поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения и техники ВСУ.
В Харькове удары пришлись по производственным цехам в промышленной зоне «Протон», где изготавливались комплектующие для вооружения и военной техники. Также в городе были поражены склады, приспособленные для сборки и хранения беспилотников.
Кроме того, российские военные сообщили о поражении сухогруза в Черном море в 18 км к югу от Одессы. По данным ведомства, судно перевозило грузы, предназначенные для ВСУ.
30 октября Минобороны РФ также сообщало об ударах по предприятиям украинского ВПК. В Киеве были поражены ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод» и предприятие «Тримен-Украина», производящее компоненты для разведывательных и ударных беспилотников. На территории ЧАО «Фанплит» под удар попал цех сборки и хранения БПЛА средней и большой дальности.
Российские военные также заявили о поражении электроподстанций ПС-330 «Новокиевская» в поселке Хотов Киевской области и ПС-330 «Светлое» в Днепропетровской области. По информации Минобороны, они обеспечивали электроснабжение предприятий украинского ВПК.
Помимо этого, 30 октября ведомство сообщило об ударе по сухогрузному судну в Черном море, перевозившему в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.