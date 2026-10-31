Лавров призвал не питать иллюзий об отношениях с США после дизельной сделки

«Мы никогда не политизировали экономическую сферу, – отметил он. – Если это взаимовыгодно, как в случае с дизельной сделкой, то мы всегда будем такие предложения поддерживать. Что касается восторженных возгласов некоторых наших политологов и экспертов о том, что дизельная сделка прорвала блокаду, надо все-таки спуститься на землю и иллюзиями не питаться», – сказал он (цитата по ТАСС).