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Лавров призвал не питать иллюзий об отношениях с США после дизельной сделки

Анна Суслова

Рассчитывать на улучшение отношений между Россией и США после дизельной сделки не стоит. Об этом по итогам первого дня совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» (СМИД G20) в Атланте заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы никогда не политизировали экономическую сферу, – отметил он. – Если это взаимовыгодно, как в случае с дизельной сделкой, то мы всегда будем такие предложения поддерживать. Что касается восторженных возгласов некоторых наших политологов и экспертов о том, что дизельная сделка прорвала блокаду, надо все-таки спуститься на землю и иллюзиями не питаться», – сказал он (цитата по ТАСС).

27 октября Лавров заявил, что дизельная сделка РФ и США – чисто деловая договоренность без дополнительных условий. Он отметил, что это «чисто прагматичный подход разумных лидеров, которые беспокоятся об экономике как своих стран, так и о мировой экономике».

9 октября президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о поставках большого объема российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

10 октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Решение позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 000 т топлива. Решение принято во исполнение договоренностей Путина и Трампа.

30 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что кабмин готовит распоряжение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 г. По его словам, ограничения не будут распространяться на некоторые экспортные поставки.

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