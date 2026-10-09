Главное о договоренностях России и США по поставкам дизельного топлива

Главное о договоренностях России и США по поставкам дизельного топливаВашингтон снимает санкции, Москва снимает ограничения на экспорт
- Договоренность о поставках
- Решение США по санкциям
- Объемы поставок
- Реакция рынка
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. США выдали временную лицензию, снимающую санкции с российского дизеля. Россия начала снимать ограничения на экспорт. На этом фоне индекс Мосбиржи вырос. «Ведомости» собрали главное о договоренностях стран.
Договоренность о поставках
Трамп заявил, что по итогам переговоров достигнута договоренность о немедленной поставке более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 000 т планируется поставить в течение ноября, а сразу после этого – 1 млн т. С учетом состояния российских НПЗ Россия в течение короткого времени поставит еще 3 млн т.
Кремль подтвердил, что в ходе разговора значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
«Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – говорится в сообщении Кремля. Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами и сотрудничества по линии администраций, спецслужб и других ведомств.
Решение США по санкциям
Минфин США сообщил, что по распоряжению Трампа Управление по контролю за иностранными активами незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Санкции с российского дизеля сняты до 7 апреля 2027 г.
Объемы поставок
Вице-премьер Александр Новак сообщил ТАСС, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. По его словам, в октябре Россия может поставить на мировой рынок 300 000 т дизеля, в ноябре – 500 000 т, в декабре – 1 млн т.
«Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем», – заявил Новак. Он также сказал, что Россия позитивно оценивает шаги США по стабилизации мирового энергорынка и восстановлению нормальной торговли энергоносителями и готова к будущей координации действий.
30 сентября кабмин продлил запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. До этого запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября 2026 г., для непроизводителей – до 31 января 2027 г. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.
Реакция рынка
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии усилил рост до 1,7% после заявлений Трампа. К 22:12 мск рублевый индекс рос до 2352,7 пункта. До заявлений он рос в пределах 0,5%. На 23:36 мск индекс IOEX2 вырос на 4,02%, до 2403,57 пункта, преодолев отметку в 2400 пунктов впервые с 30 июня.