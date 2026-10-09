Новак: Россия готова поставить дополнительный объем дизеля в США

Ранее, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставке более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынок, еще 500 000 т – в ноябре, 1 млн т – сразу после этого и дополнительно 3 млн т в короткий срок. В тот же день минфин США выдал генеральную лицензию №135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США. Лицензия действует до 7 апреля 2027 г.