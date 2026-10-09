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Главная / Бизнес /

Новак: Россия готова поставить дополнительный объем дизеля в США

Филипп Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом, несмотря на начало поставок за рубеж, заявил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак. «Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем», – сказал он.

По словам Новака, Россия может нарастить поставки дизеля на экспорт в ноябре и декабре. Кроме того, вице-премьер сообщил, что Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США уже в октябре.

«Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», – заявил он. Новак также отметил, что Россия позитивно оценивает шаги США по стабилизации мирового энергорынка и восстановлению нормальной торговли энергоносителями.

Ранее, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставке более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынок, еще 500 000 т – в ноябре, 1 млн т – сразу после этого и дополнительно 3 млн т в короткий срок. В тот же день минфин США выдал генеральную лицензию №135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США. Лицензия действует до 7 апреля 2027 г.

Путин по итогам разговора подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, заявив, что это положительно скажется на глобальной экономике.

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