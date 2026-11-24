24 ноября в пятиэтажном доме в селе Кулунда в Алтайском крае взорвалась газовоздушная смесь. обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб мужчина 1974 года рождения, предварительно, пострадали еще 14 человек. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).