Трое погибли в Ханое из-за взрыва газа в кафе
Здание кафе в Ханое (Вьетнам) обрушилось после взрыва. Погибли трое, еще более 10 человек были ранены, сообщает VnExpress.
Предположительно в здании взорвался газ. Пострадавших доставили в больницы. Спасатели разбирают завалы. К месту прибыл экскаватор и несколько единиц спецтехники.
24 ноября в пятиэтажном доме в селе Кулунда в Алтайском крае взорвалась газовоздушная смесь. обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб мужчина 1974 года рождения, предварительно, пострадали еще 14 человек. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).