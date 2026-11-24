21 ноября два беспилотника атаковали в Финском заливе судно, следовавшее в Калининград. Экипаж сообщил, что команде не пришлось эвакуироваться. Движение по маршруту продолжилось. 23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция расширения «террористической активности» в Балтийском море опасна. Он выразил надежду, что страны Балтийского региона используют свое влияние на Киев, чтобы предостеречь украинские власти от продолжения «террористической активности» в регионе.