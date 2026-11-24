За показ культовых зданий без религиозных символов оштрафуют на 300 000 рублейПоправки в КоАП поддержаны комитетом Госдумы по уголовному и административному законодательству
За использование изображений культовых зданий без религиозных символов будут положены штрафы до 300 000 руб. Законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой, 23 ноября рекомендовал к принятию комитет нижней палаты по уголовному и административному законодательству. Комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 8 декабря.
Поправки вносятся в ст. 5.26 КоАПа (нарушение законодательства о свободе совести и вероисповедания). В новой части этой статьи говорится, что нарушающее требования законодательства о свободе совести использование изображений культовых зданий и объектов религиозного значения, официальных геральдических знаков без религиозных символов влечет наложение штрафа: на граждан – от 5000 до 30 000 руб. (еще одно наказание – обязательные работы на срок до 120 часов), на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., на юрлиц – от 100 000 до 300 000 руб. Сроки давности по этой статье будут увеличены до одного года, а составлять протоколы по таким делам смогут прокуроры.