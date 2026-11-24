«Главный вывод мониторинга, который требует нашего внимания: инфраструктура все-таки во многом создавалась не в логике доступной среды для многодетных людей», – сказал Здунов в начале пресс-конференции. Критерии, которые бы учитывали потребности семей с детьми, по итогам мониторинга оказались выполнены менее чем наполовину – 43%, отметил он. Полного соответствия всем критериям не обнаружили ни у одного объекта, добавил Здунов.