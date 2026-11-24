Власти признали транспорт в России недостаточно оснащенным для многодетныхМеньше готовы к их обслуживанию автовокзалы, лучше ситуация в аэропортах и на железной дороге
Аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, а также другая транспортная инфраструктура в России изначально проектировалась не с расчетом на многодетные семьи. Об этом 23 ноября заявил глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артем Здунов, озвучивая итоги результатов всероссийского мониторинга доступности объектов транспортной инфраструктуры для пассажиров с детьми. Его провела Общественная палата по инициативе комиссии Госсовета.
«Главный вывод мониторинга, который требует нашего внимания: инфраструктура все-таки во многом создавалась не в логике доступной среды для многодетных людей», – сказал Здунов в начале пресс-конференции. Критерии, которые бы учитывали потребности семей с детьми, по итогам мониторинга оказались выполнены менее чем наполовину – 43%, отметил он. Полного соответствия всем критериям не обнаружили ни у одного объекта, добавил Здунов.