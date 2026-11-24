Коллекторы лидируют по объемам размещения на рынке ВДО в 2026 годуРост интереса сектора связан с необходимостью финансировать покупку новых портфелей просроченной задолженности
С начала 2026 г. профессиональные коллекторские организации (ПКО) разместили высокодоходные облигации (ВДО) суммарно на 10 млрд руб., став первыми по объемам размещения в сегменте. На 2-м месте оказался сектор лизинга с объемом 7,5 млрд руб., а третье с объемом по 3 млрд руб. каждый делят микрофинансовые организации (МФО) с сектором нефтегаза и нефтесервиса.
С 2022 г. эмитенты сектора ПКО выпустили облигаций на 18,6 млрд руб. и заняли 3-е место по объему размещений, говорится в исследовании аналитического центра ПКО «Бустер.Ру» (входит в ГК IT Smart Finance). Второе место досталось сектору строительства и девелопмента с объемом 19,6 млрд руб., первое – лизингу с 23,6 млрд руб.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам