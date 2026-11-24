С начала 2026 г. профессиональные коллекторские организации (ПКО) разместили высокодоходные облигации (ВДО) суммарно на 10 млрд руб., став первыми по объемам размещения в сегменте. На 2-м месте оказался сектор лизинга с объемом 7,5 млрд руб., а третье с объемом по 3 млрд руб. каждый делят микрофинансовые организации (МФО) с сектором нефтегаза и нефтесервиса.