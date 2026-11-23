Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям МГКЛ
Мосбиржа начала дискретный аукцион по ценным бумагам ПАО «МГКЛ». Акции компании выросли в цене на 22,22% в течение пяти минут, сообщается на сайте торговой площадки.
Аукцион начался в 17:03 мск и продлится до 17:33 мск. В остальных безадресных режимах торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.
По состоянию на 17:11 мск акции МГКЛ стоят 0,273 руб., что на 13,07% превышает значения закрытия предыдущего торгового дня.
Ранее в компании отчитались о выплате восьмого купона облигаций серии СО-001. Всего МГКЛ направил 2,588 млн руб. Конец купонного периода указан 21 ноября.
19 ноября представитель владельцев биржевых облигаций МГКЛ выпуска 001PS-02 Первоуральскбанк направил эмитенту досудебную претензию с требованием погасить долг в размере 20,14 млн руб. Дата исполнения обязательства была 1 ноября, но из-за нерабочего дня выплата должна была быть произведена в первый рабочий день – 2 ноября. Эмитент допустил дефолт по выплате восьмого купона.
16 ноября руководство МГКЛ выпустило официальное заявление. В нем сказано, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. В компании зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз. Все это может указывать на попытки спланированной дестабилизации бизнеса группы, считает руководство МГКЛ.