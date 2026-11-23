Акционеры «Лукойла» одобрили дивиденды по результатам девяти месяцев
Собрание акционеров ПАО «Лукойл» одобрило решение совета директоров выплатить по итогам девяти месяцев по 535 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
Дата отсечки установлена на 9 декабря. Дивидендная доходность составит около 9%.
Акции «Лукойла» к 15:12 мск выросли на 1,3% за день. Они торгуются по 5854 руб.
Выручка компании по РСБУ за девять месяцев составила 1,97 трлн руб. (+0,8% год к году). Чистая прибыль превысила 457,5 млрд руб. Результат стал больше на 29,8% год к году.
3 ноября стало известно, что консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по приобретению зарубежных активов нефтяной компании «Лукойл» в обмен на замороженные ценные бумаги компании. Зарубежные активы «Лукойла» включают нефтяные месторождения, НПЗ и автозаправочные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В январе 2026 г. их стоимость оценивалась в $22 млрд. С тех пор портфель подешевел, поскольку часть объектов прекратила работу.