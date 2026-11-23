3 ноября стало известно, что консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по приобретению зарубежных активов нефтяной компании «Лукойл» в обмен на замороженные ценные бумаги компании. Зарубежные активы «Лукойла» включают нефтяные месторождения, НПЗ и автозаправочные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В январе 2026 г. их стоимость оценивалась в $22 млрд. С тех пор портфель подешевел, поскольку часть объектов прекратила работу.