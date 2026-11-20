Выручка ООО «КЛВЗ Кристалл» за полгода составила 1,89 млрд руб., что на 13,4% больше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль компании за шесть месяцев составила 29,6 млн. руб. Она снизилась на 95,27% год к году. В «КЛВЗ Кристалл» заявили, что сокращение прибыли обусловлено ростом стоимости спирта и логистики примерно на 20%.