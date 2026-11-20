Ликеро-водочный завод «Кристалл» допустил техдефолты по двум сериям облигаций
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» допустил технические дефолты по двум выпускам облигаций, не выплатив суммарно 8,79 млн руб. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
Речь идет о сериях 001Р-03 и 001Р-02. Эмитент должен был выплатить за 21-й купонный период 736 812 руб. и 8,05 млн руб. соответственно до 19 ноября. Причиной неисполнения указано отсутствие денежных средств.
18 ноября представитель владельцев облигаций «Кристалла» Первоуральскбанк сообщил, что получил от эмитента сообщение. Компания заявила, что возможны задержки выплат купонов из-за комплексной реструктуризацией долгов и согласования денежных потоков с ФНС, Сбербанком и ВТБ. «Кристалл» заявил, что предпринимает все меры для устранения причин задержки в рамках установленного законом срока – 10 рабочих дней.
За день акции «Кристалла» на Мосбирже потеряли в цене почти 10%. По состоянию на 15:03 мск ценные бумаги стоят 1,69 руб., что на 6,2% меньше значения закрытия предыдущего дня.
Выручка ООО «КЛВЗ Кристалл» за полгода составила 1,89 млрд руб., что на 13,4% больше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль компании за шесть месяцев составила 29,6 млн. руб. Она снизилась на 95,27% год к году. В «КЛВЗ Кристалл» заявили, что сокращение прибыли обусловлено ростом стоимости спирта и логистики примерно на 20%.