Выручка сократилась на 8,6% до 68,5 млрд руб. Чистый процентный доход стал меньше на 5,7% и составил 55,7 млрд руб. Чистый комиссионный доход, напротив, вырос на 9,8% до 9,3 млрд руб. Операционные расходы составили 22,5 млрд руб., прибавив 15,2% год к году. Рентабельность капитала (ROE) снизилась до 14,6% с 21,1% годом ранее.