Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за девять месяцев упала на 27,8%
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев по МСФО составила 24,1 млрд руб., что на 27,8% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Выручка сократилась на 8,6% до 68,5 млрд руб. Чистый процентный доход стал меньше на 5,7% и составил 55,7 млрд руб. Чистый комиссионный доход, напротив, вырос на 9,8% до 9,3 млрд руб. Операционные расходы составили 22,5 млрд руб., прибавив 15,2% год к году. Рентабельность капитала (ROE) снизилась до 14,6% с 21,1% годом ранее.
На 1 октября кредитный портфель до вычета резервов составил 1,01 трлн руб. (+5,1% за девять месяцев). Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на +3,3% до 785 млрд руб., а розничный – на 11,8% до 225 млрд руб.
Уровень проблемной задолженности – 4% (3,8% по состоянию на 1 января). Уровень покрытия резервами проблемной задолженности составил 94,4% против 78,6% на 1 января.
14 октября банк погасил 6,25 млн обыкновенных акций в рамках решения акционеров от 25 сентября. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4% – с 445,4 млн до 439,1 млн.