Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,513-0,41%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 423,44+0,19%RTSI909,4+0,09%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,33+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Банк «Санкт-Петербург» погасил 6 млн обыкновенных акций

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» погасил 6,25 млн обыкновенных акций, сообщается в ленте раскрытия корпоративной информации.

Погашение происходит в рамках решения акционеров от 25 сентября. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4% – с 445,4 млн до 439,1 млн. Таким образом кредитная организация уменьшит уставный капитал.

Тогда же акционеры утвердили размер дивидендов за первое полугодие – 19,17 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 на привилегированную.

Банк «Санкт-Петербург» по итогам первого полугодия получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Показатель снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 6% и достиг 805,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 5,4% до 212 млрд руб.

20 марта банк «Санкт-Петербург» анонсировал программу обратного выкупа собственных акций. Согласно официальному заявлению, наблюдательный совет финансового учреждения одобрил приобретение 9 млн обыкновенных акций. Политика банка в отношении выкупа акций носит систематический характер.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её