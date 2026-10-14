Банк «Санкт-Петербург» погасил 6 млн обыкновенных акций

Банк «Санкт-Петербург» по итогам первого полугодия получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Показатель снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 6% и достиг 805,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 5,4% до 212 млрд руб.