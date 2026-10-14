Банк «Санкт-Петербург» погасил 6 млн обыкновенных акций
Банк «Санкт-Петербург» погасил 6,25 млн обыкновенных акций, сообщается в ленте раскрытия корпоративной информации.
Погашение происходит в рамках решения акционеров от 25 сентября. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4% – с 445,4 млн до 439,1 млн. Таким образом кредитная организация уменьшит уставный капитал.
Тогда же акционеры утвердили размер дивидендов за первое полугодие – 19,17 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 на привилегированную.
Банк «Санкт-Петербург» по итогам первого полугодия получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Показатель снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 6% и достиг 805,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 5,4% до 212 млрд руб.
20 марта банк «Санкт-Петербург» анонсировал программу обратного выкупа собственных акций. Согласно официальному заявлению, наблюдательный совет финансового учреждения одобрил приобретение 9 млн обыкновенных акций. Политика банка в отношении выкупа акций носит систематический характер.